МВД проводит проверку после массовой драки школьников в Карелии

Полиция проводит проверку по факту массовой драки школьников в Карелии, сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

«30 апреля около 18.00 на стадионе в Кеми произошел конфликт между школьницами. По предварительным данным, пострадали двое человек. Обращение зарегистрировано 4 мая по сообщению отца одной из участниц конфликта. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения МВД.

Ранее в сети появилось видео, где толпа школьников жестоко избивает двух девушек в городе Кемь в Карелии.