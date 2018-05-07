Ещё
МВД проводит проверку после массовой драки школьников в Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД проводит проверку после массовой драки школьников в Карелии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полиция проводит проверку по факту массовой драки школьников в Карелии, сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
«30 апреля около 18.00 на стадионе в Кеми произошел конфликт между школьницами. По предварительным данным, пострадали двое человек. Обращение зарегистрировано 4 мая по сообщению отца одной из участниц конфликта. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего», — следует из сообщения МВД.
Ранее в сети появилось видео, где толпа школьников жестоко избивает двух девушек в городе Кемь в Карелии.
Rambler News Service: последние новости
Путин поручил усилить ответственность водителей за нарушения ПДД Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на автомобиле проекта «Кортеж» Умер бывший директор группы «Машина времени»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»1
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение