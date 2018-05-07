Ещё
Путин призвал снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Путин призвал снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
РФ НАДО СТРЕМИТЬСЯ К СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ДО НУЛЕВОГО УРОВНЯ К 2030 ГОДУ — УКАЗ ПУТИНА
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ
РИА Новости: последние новости
В Москве после экстренного торможения автобуса пострадали пять человек Россиянина экстрадируют из Италии из-за дела о гибели двух людей в ДТП В Лондоне неизвестные облили троих мужчин кислотой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Появились данные о новом паркетнике Opel Mokka X
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение