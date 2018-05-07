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Путин призвал снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году
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Путин призвал снизить смертность при ДТП до нулевого уровня к 2030 году
РИА Новости
27 минут назад
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РИА Новости
РФ НАДО СТРЕМИТЬСЯ К СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ДО НУЛЕВОГО УРОВНЯ К 2030 ГОДУ — УКАЗ ПУТИНА
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