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На подъезде к Крымскому мосту протестировали беспилотные автомобили
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На подъезде к Крымскому мосту протестировали беспилотные автомобили 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
На подъезде к Крымскому мосту протестировали беспилотный автомобиль КамАЗ. Об этом сообщается на сайте Минтранса России.
"На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, в проезде участвовали пять автомобилей, которые выполнили ряд маневров во время движения по маршруту, длина которого превысила 10 км. На пассажирских сидениях присутствовали разработчики, которые контролировали процесс тестирования.
Ранее специалисты протестировали автодорожную часть Крымского моста и пришли к выводу о надежности несущих конструкций сооружения и о готовности моста к вводу в постоянную эксплуатацию.
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