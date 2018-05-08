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Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста
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Российские беспилотные автомобили финишировали у Крымского моста 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пять российских беспилотных автомобилей прошли испытания на специально подготовленном участке трассы Новороссийск — Керчь. Машины развивали скорость до 40 километров в час, в автономном режиме распознавали дорожные знаки, поворачивали, перестраивались из одного ряда в другой и пропускали пешеходов. Видео тестов показало РИА Новости.
Протяженность маршрута составила более десяти километров. Как отмечает Минтранс, это первое в России испытание отечественного беспилотного транспорта подобного масштаба. Тест состоялся в рамках проекта «Караван», предполагающего создание российской интеллектуальной системы для беспилотного транспорта.
В тестовом проезде приняли участие следующие беспилотные транспортные средства: два грузовика «КамАЗ», технологическая платформа для отработки функционала автономного движения совместной разработки «КамАЗ — НАМИ», легковые автомобили НПО «СтарЛайн» и университета «МАДИ», АО «РИРВ», АО КБ «Панорама» на шасси «Шкода Суперб» и «Форд Фокус 2».
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