Госавтоинспекция Иркутска призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей 

С сезоном потепления у несовершеннолетних
появляются новые увлечения, последствия которых могут быть самыми
трагичными и необратимыми. Скутеры и мопеды в последнее время стали
очень популярны, и их количество на дорогах увеличивается с каждым
годом.
Согласно статистическим данным, за 12 месяцев 2017 года на территории обслуживания Межмуниципального
Управления МВД России «Иркутское» травмы в дорожно-транспортных
происшествиях получили 6 несовершеннолетних водителей мототранспорта, 2 несовершеннолетних водителя автомобиля, и кроме того, зарегистрировано 9 травмированных несовершеннолетних велосипедистов.
Садясь за руль мопеда или скутера, юные
участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст
детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также
навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде
на мопедах родители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав
даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.
Сотрудники ГИБДД обращают внимание
взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки
несовершеннолетнего сесть за руль. А именно в дни летних каникул
необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность
их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление
скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.
Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права
управления, предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство
задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут
законные представители (родители или опекуны), которые могут быть
привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему
принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несмотря на то, что мопедом разрешается
управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и получив в ГИБДД
водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко пренебрегают
этими правилами и совершают необдуманную покупку. При этом, сами
становятся соучастниками опасных ситуаций для родного ребенка.
Если же все правила соблюдены, и несовершеннолетний стал обладателем скутера или мопеда, не стоит
забывать напоминать ему о правилах езды на двухколесном транспорте:
необходимо использовать шлем и защитную экипировку; передвижение
допустимо с включенным светом фар в любое время суток; движение скутеров
по проезжей части разрешено только в один ряд по правому краю проезжей
части; правила управления скутером разрешают также и движение по полосе
для велосипедистов, а также по обочине, если это не создает помех
пешеходам. Запрещается превышать предельно допустимую скорость,
поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном
направлении.
Водители велосипедов, в свою очередь,
должны помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ «Дополнительные
требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», движение
велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому
краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правила дорожного движения выезд на дорогу запрещают. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Если велосипедист движется по проезжей части, то он также как и водители автомобилей либо мототранспорта обязан соблюдать требования
сигналов светофора и знаков приоритета.
Поскольку проблема повышения безопасности
детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, сотрудники
ГИБДД продолжит работу в этом направлении, прежде всего, проводя
профилактические мероприятия и беседы, направленные на снижение детского
дорожно-транспортного травматизма, а также на популяризацию
использования специальных шлемов при управлении скутером или мопедом.
Госавтоинспекция напоминает взрослым
участникам дорожного движения о необходимости уделять особое внимание
детской дорожной безопасности. Следует всегда помнить, что строгое
соблюдение всех Правил дорожного движения и мер предосторожности поможет
сохранить жизнь вам и вашим детям!