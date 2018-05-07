Госавтоинспекция Иркутска призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей

С сезоном потепления у несовершеннолетних

появляются новые увлечения, последствия которых могут быть самыми

трагичными и необратимыми. Скутеры и мопеды в последнее время стали

очень популярны, и их количество на дорогах увеличивается с каждым

годом.

Согласно статистическим данным, за 12 месяцев 2017 года на территории обслуживания Межмуниципального

происшествиях получили 6 несовершеннолетних водителей мототранспорта, 2 несовершеннолетних водителя автомобиля, и кроме того, зарегистрировано 9 травмированных несовершеннолетних велосипедистов.

Садясь за руль мопеда или скутера, юные

участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и их родители, которые не принимают во внимание возраст

детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также

навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде

на мопедах родители тоже упускают из виду. Но стоит помнить, что, попав

даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание

взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки

несовершеннолетнего сесть за руль. А именно в дни летних каникул

необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность

их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление

скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

Также Госавтоинспекция напоминает, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права

управления, предусмотрена административная ответственность в виде

административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство

задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут

законные представители (родители или опекуны), которые могут быть

привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему

принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Несмотря на то, что мопедом разрешается

управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, пройдя курс обучения в соответствующей образовательной организации и получив в ГИБДД

водительское удостоверение категории «М», взрослые нередко пренебрегают

этими правилами и совершают необдуманную покупку. При этом, сами

становятся соучастниками опасных ситуаций для родного ребенка.

Если же все правила соблюдены, и несовершеннолетний стал обладателем скутера или мопеда, не стоит

забывать напоминать ему о правилах езды на двухколесном транспорте:

необходимо использовать шлем и защитную экипировку; передвижение

допустимо с включенным светом фар в любое время суток; движение скутеров

по проезжей части разрешено только в один ряд по правому краю проезжей

части; правила управления скутером разрешают также и движение по полосе

для велосипедистов, а также по обочине, если это не создает помех

пешеходам. Запрещается превышать предельно допустимую скорость,

поворачивать налево и разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном

направлении.

Водители велосипедов, в свою очередь,

должны помнить, что согласно разделу 24 ПДД РФ «Дополнительные

требования к движению велосипедистов и водителей мопедов», движение

велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осуществляться по правому

краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет Правила дорожного движения выезд на дорогу запрещают. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Если велосипедист движется по проезжей части, то он также как и водители автомобилей либо мототранспорта обязан соблюдать требования

сигналов светофора и знаков приоритета.

Поскольку проблема повышения безопасности

детей-водителей по-прежнему остается крайне актуальной, сотрудники

ГИБДД продолжит работу в этом направлении, прежде всего, проводя

профилактические мероприятия и беседы, направленные на снижение детского

дорожно-транспортного травматизма, а также на популяризацию

использования специальных шлемов при управлении скутером или мопедом.

Госавтоинспекция напоминает взрослым

участникам дорожного движения о необходимости уделять особое внимание

детской дорожной безопасности. Следует всегда помнить, что строгое

соблюдение всех Правил дорожного движения и мер предосторожности поможет

сохранить жизнь вам и вашим детям!