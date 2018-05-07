Путин поручил усилить ответственность водителей за нарушения ПДД

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за соблюдением ПДД и усилить ответственность водителей за нарушение этих правил. Кроме того, президент поручил повысить требования к уровню профессиональной подготовки водителей и увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующим нормативным требованиями не менее чем до 50%, говорится в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», опубликованного пресс-службой Кремля

Он поручил снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяжённости на 10% по сравнению с 2017 годом и снизить количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Среди поручений и снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, к 2030 году — стремление к нулевому уровню смертности.

Путин поручил также довести долю автодорог в городских англомерациях в нормативном состоянии до 85%, применить новые механизмы развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, а также довести норматив зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100%.

Среди целей документа и внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году), создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения, внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.