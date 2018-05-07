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В Тайшете полиция призывает водителя, допустившего наезд на девочку-велосипедиста, добровольно явиться в отделение ГИБДД
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В Тайшете полиция призывает водителя, допустившего наезд на девочку-велосипедиста, добровольно явиться в отделение ГИБДД 

Хот 14 минут назад
Фото: Хот
В Тайшете инспекторы ГИБДД проводят
разыскные мероприятия, направленные на установление водителя
транспортного средства, под колёсами которого оказалась
девочка-подросток.
Дорожный инцидент произошёл 5 мая около половины третьего дня на перекрестке улиц Пролетарская и Горького в районе дома № 132.
По предварительной информации,
правонарушитель на автомобиле ВАЗ 2105-2107 синего цвета допустил наезд
на 13-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по правому краю проезжей части в  попутном направлении. После случившегося нарушитель скрылся с места
ДТП. Несовершеннолетняя с травмами и ушибами госпитализирована.
Полиция призывает водителя, причастного к  дорожно-транспортному происшествию, самостоятельно явиться в отделение
ГИБДД для объективного рассмотрения обстоятельств дела.
Граждан, обладающих сведениями о  произошедшем или очевидцев ДТП, полиция просит обратиться в дежурную
часть ОМВД России по Тайшетскому району по адресу: г. Тайшет ул.
Сибирская 1-1Н либо по телефонам 8 (39563) 2-03-76) или 02.
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