В Тайшете полиция призывает водителя, допустившего наезд на девочку-велосипедиста, добровольно явиться в отделение ГИБДД

В Тайшете инспекторы ГИБДД проводят

разыскные мероприятия, направленные на установление водителя

транспортного средства, под колёсами которого оказалась

девочка-подросток.

Дорожный инцидент произошёл 5 мая около половины третьего дня на перекрестке улиц Пролетарская и Горького в районе дома № 132.

По предварительной информации,

правонарушитель на автомобиле ВАЗ 2105-2107 синего цвета допустил наезд

на 13-летнюю велосипедистку, двигавшуюся по правому краю проезжей части в попутном направлении. После случившегося нарушитель скрылся с места

ДТП. Несовершеннолетняя с травмами и ушибами госпитализирована.

Полиция призывает водителя, причастного к дорожно-транспортному происшествию, самостоятельно явиться в отделение

ГИБДД для объективного рассмотрения обстоятельств дела.

Граждан, обладающих сведениями о произошедшем или очевидцев ДТП, полиция просит обратиться в дежурную

часть ОМВД России по Тайшетскому району по адресу: г. Тайшет ул.

Сибирская 1-1Н либо по телефонам 8 (39563) 2-03-76) или 02.