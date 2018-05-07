С агрегатора такси впервые взыскали деньги за смертельное ДТП в Москве

Мосгорсуд впервые в столице взыскал с агрегатора такси деньги по иску родственников погибшей в ДТП женщины, передает РИА Новости

«Суд взыскал с ООО «Такси „Престиж“ в счет возмещения ущерба сумму в размере 264 тысячи рублей и по 100 тысяч рублей морального ущерба четырем истцам, такую же сумму суд взыскал с Комарова, который является собственником автомобиля», — сказала представитель суда.

Истцами выступали муж и дочери погибшей в ДТП с участием такси женщины. Они просили взыскать с ответчиков более полумиллиона рублей с каждого в счет возмещения причиненного ущерба, а также по 1,5 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

Женщина погибла в ДТП в Москве 5 октября 2014 года, а 16 марта 2015 года Гагаринский суд Москвы признал виновным водителя такси, который приехал оказывать услуги такси по заказу, направленному в ООО «Такси „Престиж“.

В начале года Верховный суд России решил, что агрегаторы такси несут ответственность за возмещение ущерба пассажирам в случае ДТП. ВС удовлетворил жалобу на определение Мосгорсуда, отказавшегося взыскать с ООО „Такси „Престиж“ компенсацию морального вреда за гибель пассажирки в аварии, и дело было направлено в Мосгорсуд повторно. Кассационная инстанция объясняет, что у агрегатора такси был заключен договор с владельцем автомобиля, по которому агрегатор должен был получать вознаграждение за поиск пассажиров.