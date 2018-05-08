Обвиняемый в убийстве из ревности осужден на Дону

Мужчина осужден за убийство из ревности в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как установлено судом, 11 января 2018 года в одном из дворов на проспекте Кировском в Ростове-на-Дону обвиняемый проколол колеса машины, принадлежавшей сожителю своей экс-супруги, а на следующий день нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).