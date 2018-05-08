Ещё
Обвиняемый в убийстве из ревности осужден на Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обвиняемый в убийстве из ревности осужден на Дону 

АиФ Ростов 18 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Мужчина осужден за убийство из ревности в донской столице, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Как установлено судом, 11 января 2018 года в одном из дворов на проспекте Кировском в Ростове-на-Дону обвиняемый проколол колеса машины, принадлежавшей сожителю своей экс-супруги, а на следующий день нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался.
Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
АиФ Ростов: последние новости
Молодой человек погиб в результате падения с крыши многоэтажки в Таганроге Водитель иномарки скрылся с места смертельного ДТП в Азовском районе Почему в центре Ростова автомобиль провалился в яму?
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
BMW Group запускает масштабный отзыв
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение