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Индианка уронила ребенка, поскользнувшись на каблуках
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Индианка уронила ребенка, поскользнувшись на каблуках 

360tv.ru 1 час назад
23‐летняя женщина потеряла равновесие на каблуках и уронила cвоего полугодовалого ребенка в Индии. Младенец от полученных травм скончался, сообщило издание Daily Mail.
Примечательно, что трагедия произошла во время празднования свадьбы. Собственно, обувь на высоких каблуках, на которых с трудом держалась, женщина надела тоже по этому случаю. Малыш выскользнул из ее рук в тот момент, когда она споткнулась, спускаясь по лестнице.
Маленький Мухаммед получил травмы позвоночника, не совместимые с жизнью. Ему тут же вызвали скорую помощь, но он скончался еще по дороге в больницу.
Полицейские, прибывшие на место происшествия, сразу исключили умышленный характер происшедшего и объявили трагедию несчастным случаем.
Леопард похитил и съел трехлетнего ребенка в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Сотрудники парка объявили его в розыск. Трагедия, произошедшая в конце прошлой недели, во многом случилась по вине няни, которая недосмотрела за ребенком. В итоге он вышел на улицу из домика для сафари и стал добычей леопарда.
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