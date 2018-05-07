Индианка уронила ребенка, поскользнувшись на каблуках

23‐летняя женщина потеряла равновесие на каблуках и уронила cвоего полугодовалого ребенка в Индии. Младенец от полученных травм скончался, сообщило издание Daily Mail.

Примечательно, что трагедия произошла во время празднования свадьбы. Собственно, обувь на высоких каблуках, на которых с трудом держалась, женщина надела тоже по этому случаю. Малыш выскользнул из ее рук в тот момент, когда она споткнулась, спускаясь по лестнице.

Маленький Мухаммед получил травмы позвоночника, не совместимые с жизнью. Ему тут же вызвали скорую помощь, но он скончался еще по дороге в больницу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, сразу исключили умышленный характер происшедшего и объявили трагедию несчастным случаем.

Леопард похитил и съел трехлетнего ребенка в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Сотрудники парка объявили его в розыск. Трагедия, произошедшая в конце прошлой недели, во многом случилась по вине няни, которая недосмотрела за ребенком. В итоге он вышел на улицу из домика для сафари и стал добычей леопарда.