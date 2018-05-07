Молодая пара разбилась в ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области в ДТП на трассе Волгоград — Каменск‐Шахтинский разбилась молодая пара. На дороге столкнулись ВАЗ‐21140 и Nissan Almera, писали Novostivolgograda.ru.

Водитель отечественного авто двигался в сторону Ворошиловского района. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. От удара машины получили сильные повреждения. Водителя ВАЗа с серьезными травмами госпитализировали,

29-летний

мужчина, находившийся за рулем второго авто, погиб. Его пассажирку —

25-летнюю

девушку — срочно доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась.