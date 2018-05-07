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Молодая пара разбилась в ДТП под Волгоградом
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Молодая пара разбилась в ДТП под Волгоградом 

360tv.ru 1 час назад
В Волгоградской области в ДТП на трассе Волгоград — Каменск‐Шахтинский разбилась молодая пара. На дороге столкнулись ВАЗ‐21140 и Nissan Almera, писали Novostivolgograda.ru.
Водитель отечественного авто двигался в сторону Ворошиловского района. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. От удара машины получили сильные повреждения. Водителя ВАЗа с серьезными травмами госпитализировали,
29-летний
мужчина, находившийся за рулем второго авто, погиб. Его пассажирку —
25-летнюю
девушку — срочно доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась.
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