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В Хельсинки запускают автобусы без водителей
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В Хельсинки запускают автобусы без водителей 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Согласно информации, размещенной на официальном сайте города власти финской столицы купили первый беспилотный автобус, который местные службы намерены протестировать на постоянном маршруте города Helsinki Robusline. Запуск нового маршрута запланирован на начало лета в столичном районе Кивикко. После проведения шестимесячных испытаний региональные власти хотят выяснить, сможет ли новое транспорт решить проблему «последнего километра». Согласно распространенному мнению, если пешеходу приходится проходить от дома до ближайшей остановки автобуса больше одного километра, он, скорее всего, выберет автомобиль, а не общественный транспорт. Инициатором этого проекта выступил финский университет Metropolia, который уже проводит испытания компактного беспилотного автобуса в районе Сувилахти. Однако здесь маршрут роботизированного общественного транспорта включает всего три остановки и работает не целый день. Впервые власти Хельсинки заинтересовались беспилотным общественным транспортом еще в 2016 году. Тогда самоуправляемые автобусы, доставленные в столицу Финляндии из Франции, начали проходить тестирование в районе Хернесаари. Затем новый транспорт испытали на себе и другие районы города.
Доктор Гаррик Хилмен считает что биткойн — это экономическое чудо.
текст: Антон Кузнецов, фото: Pixabay
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