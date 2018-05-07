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В Нижнем Новгороде ищут очевидцев наезда иномарки на пенсионерку на «зебре»
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В Нижнем Новгороде ищут очевидцев наезда иномарки на пенсионерку на «зебре» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Авария произошла еще 29 апреля, но водитель так и не объявился, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.
65-летняя женщина около 3 часов дня переходила дорогу на проспекте Ильича, 19. Она шла по нерегулируемому пешеходному, когда на нее наехал автомобиль.
Предположительно, это был «Хендай» темного цвета. Водитель после ДТП не остановился и уехал. Женщина же со множественными травмами оказалась в больнице.
Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам: 250-27-50, 299-63-14, 8-960-183-80-02.
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