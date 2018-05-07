В Нижнем Новгороде ищут очевидцев наезда иномарки на пенсионерку на «зебре»

Авария произошла еще 29 апреля, но водитель так и не объявился, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

65-летняя женщина около 3 часов дня переходила дорогу на проспекте Ильича, 19. Она шла по нерегулируемому пешеходному, когда на нее наехал автомобиль.

Предположительно, это был «Хендай» темного цвета. Водитель после ДТП не остановился и уехал. Женщина же со множественными травмами оказалась в больнице.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят позвонить по телефонам: 250-27-50, 299-63-14, 8-960-183-80-02.