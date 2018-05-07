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Легковые и грузовые автомобили Volvo будут общаться между собой
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Легковые и грузовые автомобили Volvo будут общаться между собой 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Между машинами Volvo Cars и Volvo Trucks налажен обмен данными, что положительно сказалось на их функциональности. Напомним, в настоящее время владельцем Volvo Cars является китайский концерн Geely, тогда как Volvo Truck подконтрольна шведской AB Volvo. Правда, ранее мы сообщали, что Geely стал крупнейшим акционером AB Volvo.
Сейчас производители анонсировали объединение своих облачных сервисов, что позволит наладить между автомобилями обмен данными в реальном времени. Таким образом, легковые и грузовые автомобили Volvo в дальнейшем будут оповещать Сеть об аварийной остановке, при этом информация передается анонимно — про какой именно автомобиль идет речь сообщаться не будет.
Например, если машина по какой-либо причине остановилась посреди дороги, у водителей других автомобилей Volvo, будет предупреждающая информация об этом, например, перед поворотом или туннелем, ограничивающим прямую видимость. Безопасность на дороге повысится, поскольку у водителей будет возможность начать торможение заранее.
В будущем автомобили будут получать предупреждение о скользко дороге или тумане аналогичным способом.
Так что, уже в текущем году «легковушки» Volvo, в оснащение которых входит система Hazard Light Alert, будут получать от грузовиков Volvo данные. Система входит в список стандартного оборудования с 2016 года на моделях 60-й и 90-й серий, а также на кроссоверах XC40 в исполнении для шведского и норвежского рынков. Включение грузовиков в сеть увеличит охват системы и позволит водителям заблаговременно избегать опасности. Ранее портал «Карельские Вести» рассказывал о планах Geely наладить сборку кроссоверов Lynk&Co в Европе на бельгийском предприятии Volvo. По материалам: www.kolesa.ru
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