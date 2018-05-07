Отличная реакция спасла пешехода в ДТП на улице Зайцева (видео)

Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.

ДТП с участием легкового автомобиля Хендай и внедорожника Тойота произошло 7 мая на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, сообщает портал ДТП ПТЗ.

Автомобили двигались по улице Зайцева в противоположных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, а внедорожник двигался в прямом направлении.

От встречного столкновения Хендай развернуло на проезжей части, а Тойоту отбросило вправо на угол перекрёстка и газон. При этом пешеходу, стоящему на тротуаре, пришлось буквально отпрыгивать в сторону.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.