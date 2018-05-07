Ещё
Отличная реакция спасла пешехода в ДТП на улице Зайцева (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отличная реакция спасла пешехода в ДТП на улице Зайцева (видео) 

Карельские вести 27 минут назад
Фото: Карельские вести
Столкнулись легковой автомобиль и внедорожник.
ДТП с участием легкового автомобиля Хендай и внедорожника Тойота произошло 7 мая на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева, сообщает портал ДТП ПТЗ.
Автомобили двигались по улице Зайцева в противоположных направлениях.
ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, а внедорожник двигался в прямом направлении.
От встречного столкновения Хендай развернуло на проезжей части, а Тойоту отбросило вправо на угол перекрёстка и газон. При этом пешеходу, стоящему на тротуаре, пришлось буквально отпрыгивать в сторону.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Названы самые популярые праворульные автомобили в России В Subaru признали фальсификацию показателей расхода топлива почти у тысячи автомобилей Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре Петрозаводска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»1
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение