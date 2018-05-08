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Назван топ-10 самых популярных автомобилей с правым рулем в России
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Назван топ-10 самых популярных автомобилей с правым рулем в России 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего по состоянию на 1 января 2018 года в стране было зафиксировано около 3,5 миллионов легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля.
Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили десятку наиболее популярных автомобилей с правым рулем в России.
Всего по состоянию на 1 января 2018 года в стране было зафиксировано около 3,5 миллионов легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля.
Так, на первой строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla. В России насчитывается 326,4 тысячи таких моделей.
На втором месте — Toyota Corona с 115,1 тысячами экземплярами.
Замыкает тройку лидеров Toyota Mark — 104 тысячи автомобилей насчитывается в России.
В пятерку также вошли Toyota Carina — 99,9 тысяч машин и Toyota Caldina — 85,9 тысяч единиц.
Следующие два места также принадлежат марке Toyota: Vitz — 75,1 тысяча экземпляров и Camry — 69,3 тысячи машин.
В десятке оказались Honda Fit с показателем 68,9 тысяч автомобилей в стране, модели Toyota Vista — 68,3 тысячи машин и модели Toyota Sprinter — 61,8 тысячи единиц.
По словам экспертов, почти 85% автомобилей с правым рулем зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке. В общем сложности насчитывается почти 3 миллиона экземпляров.
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