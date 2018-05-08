Назван топ-10 самых популярных автомобилей с правым рулем в России

Всего по состоянию на 1 января 2018 года в стране было зафиксировано около 3,5 миллионов легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» определили десятку наиболее популярных автомобилей с правым рулем в России.

Всего по состоянию на 1 января 2018 года в стране было зафиксировано около 3,5 миллионов легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля.

Так, на первой строчке рейтинга оказалась Toyota Corolla. В России насчитывается 326,4 тысячи таких моделей.

На втором месте — Toyota Corona с 115,1 тысячами экземплярами.

Замыкает тройку лидеров Toyota Mark — 104 тысячи автомобилей насчитывается в России.

Следующие два места также принадлежат марке Toyota: Vitz — 75,1 тысяча экземпляров и Camry — 69,3 тысячи машин.

По словам экспертов, почти 85% автомобилей с правым рулем зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке. В общем сложности насчитывается почти 3 миллиона экземпляров.