Названа десятка самых продаваемых машин с пробегом в РФ

В текущем году лишь за первые месяцы было продано более 777 тысяч поддержанных автомобилей. Эти данные на 0,4% выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Эксперты составили топ-10 наиболее продаваемых автомобилей с пробегом на российском рынке. Основой для анализа стали данные с января по март 2018 года.

Таким образом выяснилось, что в текущем году лишь за первые месяцы было продано более 777 тысяч поддержанных автомобилей. Эти данные на 0,4% выше, чем за аналогичный период 2017 года.

На первом месте рейтинга оказался автомобиль марки Ford Focus . На вторичном рынке в России эту модель приобрели более 28 тысяч владельцев, что на 0,1% больше по сравнению с данным прошлого года.

Второе место заняла Toyota Corolla — ее показатель составил почти 23 тысяч реализованных единиц, что, однако, на 5% меньше результата 2017 года.

На третьей позиции оказалась Hyundai Solaris. В текущем году ее приобрели почти 19 тысяч раз, что улучшило показатель продаж на 23%.

Также в пятерку вошли Toyota Camry Kia Rio с результатами 16,4 и 16,2 тысяч реализованных единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо».

Ранее был назван топ-13 самых дорогих внедорожников в мире.