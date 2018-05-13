Названа десятка самых продаваемых машин с пробегом в РФ 

В текущем году лишь за первые месяцы было продано более 777 тысяч поддержанных автомобилей. Эти данные на 0,4% выше, чем за аналогичный период 2017 года.
Эксперты составили топ-10 наиболее продаваемых автомобилей с пробегом на российском рынке. Основой для анализа стали данные с января по март 2018 года.
Таким образом выяснилось, что в текущем году лишь за первые месяцы было продано более 777 тысяч поддержанных автомобилей. Эти данные на 0,4% выше, чем за аналогичный период 2017 года.
На первом месте рейтинга оказался автомобиль марки Ford Focus. На вторичном рынке в России эту модель приобрели более 28 тысяч владельцев, что на 0,1% больше по сравнению с данным прошлого года.
Второе место заняла Toyota Corolla — ее показатель составил почти 23 тысяч реализованных единиц, что, однако, на 5% меньше результата 2017 года.
На третьей позиции оказалась Hyundai Solaris. В текущем году ее приобрели почти 19 тысяч раз, что улучшило показатель продаж на 23%.
Также в пятерку вошли Toyota Camry и Kia Rio с результатами 16,4 и 16,2 тысяч реализованных единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо».
Кроме того, в топ-10 попали такие автомобили как Renault Logan с результатом 16 099 проданных единиц, Chevrolet Niva —15 906, Opel Astra — 13 030 штук, Daewoo Nexia — 13 015 авто, Mitsubishi Lancer —11 155 машин.
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