Названы самые популярые праворульные автомобили в России 

В рейтинг ТОП-10 вошли исключительно японские автомобили и практически все они принадлежат марке Toyota.
На территории нашей страны зарегистрировано почти 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым расположением руля по состоянию на 1 января текущего года, информирует аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью среди таких машин у россиян пользуется Toyota Corolla — 326,4 тысячи праворульных автомобилей этой модели. На втором месте размещается Toyota Corona со 115,1 тысячи экземпляров, а на третьем — Toyota Mark (104 тысячи единиц).
Парки остальных праворульных моделей представлены в России количеством менее 100 тысяч штук. Дальше места в списке распределились следующим образом: Toyota Carina (99,9 тысячи машин), Toyota Caldina (85,9 тысячи экземпляров), Toyota Vitz (75,1 тысячи автомобилей) и Toyota Camry (69,3 тысячи штук).
Toyota Vitz
Место
Модель
Количество (тысяч штук)
1 Toyota Corolla
326,6 2 Toyota Corona
115,1 3 Toyota Mark
104 4 Toyota Carina
99,9 5 Toyota Caldina
85,9 6 Toyota Vitz
75,1 7 Toyota Camry
69,3 8 Honda Fit
68,9 9 Toyota Vista
68,3 10 Toyota Sprinter
61,8 Honda Fit В рейтинге только одна модель относится к другой марке — Honda Fit — 68,9 тысячи машин. Но заканчивается рейтинг моделями все той же Toyota — Vista (68,3 тысячи единиц) и Sprinter (61,8 тысячи экземпляров).
Toyota Sprinter
Большинство автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири — порядка 3 миллионов единиц, что составляет приблизительно 85%.
Кстати, в начале весны текущего года Toyota представила хэтчбек Yaris нового поколения для американского рынка.
По материалам: www.kolesa.ru