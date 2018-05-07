Названы самые популярые праворульные автомобили в России

В рейтинг ТОП-10 вошли исключительно японские автомобили и практически все они принадлежат марке Toyota

На территории нашей страны зарегистрировано почти 3,5 миллиона легковых автомобилей с правым расположением руля по состоянию на 1 января текущего года, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью среди таких машин у россиян пользуется Toyota Corolla — 326,4 тысячи праворульных автомобилей этой модели. На втором месте размещается Toyota Corona со 115,1 тысячи экземпляров, а на третьем — Toyota Mark (104 тысячи единиц).

Toyota Vitz

Место

Модель

Количество (тысяч штук)

1 Toyota Corolla

326,6 2 Toyota Corona

115,1 3 Toyota Mark

104 4 Toyota Carina

99,9 5 Toyota Caldina

85,9 6 Toyota Vitz

75,1 7 Toyota Camry

61,8 Honda Fit В рейтинге только одна модель относится к другой марке — Honda Fit — 68,9 тысячи машин. Но заканчивается рейтинг моделями все той же Toyota — Vista (68,3 тысячи единиц) и Sprinter (61,8 тысячи экземпляров).

Toyota Sprinter

Большинство автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири — порядка 3 миллионов единиц, что составляет приблизительно 85%.

Кстати, в начале весны текущего года Toyota представила хэтчбек Yaris нового поколения для американского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru