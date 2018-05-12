Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Toyota в апреле реализовали 8 тыс. 774 автомобиля, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,4% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Toyota на российском рынке выросли на 9% и составили 29 тыс. 361 машину», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером Toyota в апреле 2018 г. стал кроссовер RAV4, который нашел 2 тыс. 284 покупателя (плюс 6%). На втором месте по объему реализации среди моделей Toyota идет бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 28% и составили 2 тыс. 59 экземпляров. Замыкает тройку бестселлеров марки среднеразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado — в прошлом месяце было продано 1 тыс. 877 таких машин (плюс 49%). В результате он вошел в топ-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке.