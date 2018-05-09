Топ-10 «праворулек»: 9 «Тойот» и 1 «Хонда»

В списке самых распространенных праворульных машин России почти все места заняли « Тойоты », одно место досталось « Хонде », сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего в стране насчитывается 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля.

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