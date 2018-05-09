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Топ-10 «праворулек»: 9 «Тойот» и 1 «Хонда»
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Топ-10 «праворулек»: 9 «Тойот» и 1 «Хонда» 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
В списке самых распространенных праворульных машин России почти все места заняли «Тойоты», одно место досталось «Хонде», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего в стране насчитывается 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля.
«Наибольшее количество приходится на Toyota Corolla — 326,4 тыс. экземпляров. Второе место в рейтинге занимает Toyota Corona (115,1 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров Toyota Mark II (104 тыс. шт.)», — уточнили в агентстве. Далее в списке: Carina (99,9 тыс. шт.), Caldina (85,9 тыс. шт.), Vitz (75,1 тыс. шт.), Camry (69,3 тыс. шт.).
На восьмом месте оказалась Honda Fit (68,9 тыс. шт.). Девятое и десятое места заняли Toyota Vista (68,3 тыс. шт.) и Toyota Sprinter (61,8 тыс. шт.). По данным «Автостата», 85% праворульных автомобилей зарегистрированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
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