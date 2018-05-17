В России отзывают 7,6 тысячи автомобилей Toyota и Lexus

Российское подразделение производителя автомобилей Toyota объявило об отзыве 7,6 тысяч машин Lexus и Toyota, которые были реализованы с июня 2015 года по сентябрь 2016 года из-за дефекта подушек безопасности. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Toyota Alphard и Hilux и Lexus NX200T, NX200, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h.

«Причиной отзыва является вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения», — сказано на сайте ведомства.

Кроме того, в сообщении говорится, что при наличии дефекта на приборной панели машины включится контрольная лампа системы подушек безопасности SRS, если владелец транспортного средства проигнорирует данную проблему, в экстренной ситуации шторки безопасности и боковые подушки безопасности могут не активироваться.

Также в ведомстве заявили, что для владельцев авто ремонт будет проводиться бесплатно. Также обладатели машин могут сами определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их транспортного средства со списком на сайте ведомства.