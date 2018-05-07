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В Самаре попавшая под колеса грузовика женщина получила перелом плеча
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В Самаре попавшая под колеса грузовика женщина получила перелом плеча 

Волга Ньюс 40 минут назад
В результате аварии пострадавшая, предположительно, получила перелом плеча. Ей оказывали медицинскую помощь.
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Предположительно, женщина вышла из автобуса и переходила проезжую часть.
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