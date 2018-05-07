Ещё
Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД ребенка 

Москва24 35 минут назад
Фото: Москва24
Ребенок пострадал в аварии на 29-м километре МКАД в районе Бирюлево Западное, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Отмечается, что за раненным вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). «С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего несовершеннолетнего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Ребенка сопровождает медицинская бригада.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили наличие ДТП на указанном участке МКАД. Там столкнулись четыре автомобиля: BMW, Honda, Opel и Volkswagen. Ребенок находился в салоне последней иномарки. Пострадавший был в детском кресле и получил незначительные травмы, пояснили в Госавтоинспекции.
Москва24: последние новости
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы Четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком в Подмосковье Тело 16-летнего зацепера обнаружили на крыше электропоезда в депо "Нахабино"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»56
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД163
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение