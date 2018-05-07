Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД ребенка 

Ребенок пострадал в аварии на 29-м километре МКАД в районе Бирюлево Западное, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Отмечается, что за раненным вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). «С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего несовершеннолетнего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение», — цитирует собеседника Агентство «Москва». Ребенка сопровождает медицинская бригада.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили наличие ДТП на указанном участке МКАД. Там столкнулись четыре автомобиля: BMW, Honda, Opel и Volkswagen. Ребенок находился в салоне последней иномарки. Пострадавший был в детском кресле и получил незначительные травмы, пояснили в Госавтоинспекции.