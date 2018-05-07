Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД ребенка

Ребенок пострадал в аварии на 29-м километре МКАД в районе Бирюлево Западное, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Отмечается, что за раненным вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). «С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего несовершеннолетнего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение», — цитирует собеседника Агентство «Москва» . Ребенка сопровождает медицинская бригада.