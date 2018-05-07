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Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в аварии на МКАД
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Вертолет эвакуирует в больницу ребенка, пострадавшего в аварии на МКАД 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Медицинский вертолет эвакуирует в столичную больницу ребенка, пострадавшего в аварии на 29-м километре МКАД, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 29-й километр МКАД, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с места аварии экипаж вертолета эвакуирует пострадавшего несовершеннолетнего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. На борту ребенка сопровождает авиамедицинская бригада.
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