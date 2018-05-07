Вертолет эвакуировал пострадавшего в аварии на МКАД в районе Бирюлево Западное ребенка

Ребенок пострадал в результате ДТП на 29 км МКАД в районе Бирюлево Западное, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на 29 км МКАД, где произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. С места аварии экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего несовершеннолетнего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.