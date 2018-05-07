Ещё
На Московском шоссе из-под плитки потекла вода
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Московском шоссе из-под плитки потекла вода 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 7 мая, в Самаре произошла коммунальная авария. На Московском шоссе в поселке Мехзавод в районе 2 квартала из-под плитки потекла вода. По словам местных жителей, ручей размыл песок под брусчаткой.
— Причина происшествия — утечка на водопроводе, — пояснили в «Самарских коммунальных системах». — Вся вода уходит в ливневую канализацию.
Как пояснили в «СКС», утечка не представляет опасности для местных жителей. Чтобы не создавать неудобства при отключении, аварийная бригада приступит к работе во вторник.
63.ru: последние новости
В Самаре под суд пойдет водитель, который сбил ребенка на «зебре» Самарским водителям рассказали, как правильно крепить георгиевские ленты «Она полыхала, как свечка»: в Крутых Ключах сгорела «Лада-Приора»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»56
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД163
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение