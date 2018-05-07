На Московском шоссе из-под плитки потекла вода

В понедельник, 7 мая, в Самаре произошла коммунальная авария. На Московском шоссе в поселке Мехзавод в районе 2 квартала из-под плитки потекла вода. По словам местных жителей, ручей размыл песок под брусчаткой.

— Причина происшествия — утечка на водопроводе, — пояснили в «Самарских коммунальных системах». — Вся вода уходит в ливневую канализацию.

Как пояснили в «СКС», утечка не представляет опасности для местных жителей. Чтобы не создавать неудобства при отключении, аварийная бригада приступит к работе во вторник.