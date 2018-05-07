Италия вернет России убийцу из Багаевского района

Вячеслав Гейн спровоцировал смертельное ДТП в поселке Краснодонский Багаевского района Ростовской области. На своем автомобиле ВАЗ— 21083 он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В лобовом столкновении со встречным автомобилем сильно пострадал его водитель, а также погибли два пассажира на заднем сиденье. Одной из жертв стал ребенок, он скончался на месте от полученных травм. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц».