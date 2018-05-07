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Италия вернет России убийцу из Багаевского района
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Италия вернет России убийцу из Багаевского района 

Деловое сообщество 1 час назад
Вячеслав Гейн спровоцировал смертельное ДТП в поселке Краснодонский Багаевского района Ростовской области. На своем автомобиле ВАЗ— 21083 он нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. В лобовом столкновении со встречным автомобилем сильно пострадал его водитель, а также погибли два пассажира на заднем сиденье. Одной из жертв стал ребенок, он скончался на месте от полученных травм. В отношении спровоцировавшего ДТП водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц».
Однако обвиняемый от уголовного преследования скрылся, и в 2017 году его объявили в международный розыск. В августе прошлого года его обнаружили в Италии, и власти подали запрос о выдаче преступника. «Сегодня, 7 мая 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадируют в Россию гражданина РФ Вячеслава Гейна», — сообщает официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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