Ещё
Пассажирка LADA Granta пострадала после столкновения с Toyota
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирка LADA Granta пострадала после столкновения с Toyota 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером в Заельцовском районе в столкновении сошлись автомобили LADA Granta и Toyota.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас Новосибирск», LADA Granta двигалась по кольцу площади Калинина в сторону Красного проспекта в направлении улицы Северной. Toyota двигалась по Дуси Ковальчук, заезжала на кольцо в направлении улицы Михаила Перевозчикова.
«Предположительно, LADA не пропустила по помехе справа автомобиль Toyota», — сообщает «Автоспас».
В ДТП пострадала пассажирка LADA Granta, находящаяся в момент столкновения на заднем сиденье машины, уточняют аварийные комиссары. На месте работает скорая помощь.
Напомним, сегодня в Октябрьском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8. По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.
ngs.ru: последние новости
Водитель «Ниссана» врезался в грузовик в Дзержинском районе «Тойота» сбила девушку и столкнулась с двумя машинами на Дуси Ковальчук Чумазые атаковали город
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»8
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД162
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Путин будет постоянно пользоваться «Кортежем»2
Путин впервые проехал на «Кортеже»2
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение