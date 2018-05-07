Пассажирка LADA Granta пострадала после столкновения с Toyota 

Сегодня вечером в Заельцовском районе в столкновении сошлись автомобили LADA Granta и Toyota.
Как сообщают аварийные комиссары «Автоспас Новосибирск», LADA Granta двигалась по кольцу площади Калинина в сторону Красного проспекта в направлении улицы Северной. Toyota двигалась по Дуси Ковальчук, заезжала на кольцо в направлении улицы Михаила Перевозчикова.
«Предположительно, LADA не пропустила по помехе справа автомобиль Toyota», — сообщает «Автоспас».
В ДТП пострадала пассажирка LADA Granta, находящаяся в момент столкновения на заднем сиденье машины, уточняют аварийные комиссары. На месте работает скорая помощь.
Напомним, сегодня в Октябрьском районе столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и троллейбус № 8. По информации аваркомов, в ДТП никто не пострадал.