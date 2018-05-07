Розыск очевидцев

7 мая в 13:55 на Московском проспекте, напротив корпуса 514 Зеленограда, произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, (предположительно, со слов очевидцев, автомашина « Рено Меган», серого цвета, государственный регистрационный знак В262ТК190), совершил наезд на 42-летнюю зеленоградку, которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода слава направо по ходу движения автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщину нарядом скорой помощи доставили в городскую больницу.