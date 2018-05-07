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Розыск очевидцев
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Розыск очевидцев 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
7 мая в 13:55 на Московском проспекте, напротив корпуса 514 Зеленограда, произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода.
Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, (предположительно, со слов очевидцев, автомашина «Рено Меган», серого цвета, государственный регистрационный знак В262ТК190), совершил наезд на 42-летнюю зеленоградку, которая переходила проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода слава направо по ходу движения автомобиля, после чего скрылся с места происшествия.
В результате ДТП женщину нарядом скорой помощи доставили в городскую больницу.
Отдельная рота ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве по факту данного дорожно-транспортного происшествия проводит расследование и убедительно просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах указанного ДТП сообщить по телефонам: 8-499-733-04-10, 8-499-733-03-44.
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