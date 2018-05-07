В Азове осудят водителя маршрутки, пятеро пассажиров которой погибли в ДТП с КАМАЗом

68-летнего ростовчанина обвиняют в гибели пяти человек в результате аварии. Следствие считает, что мужчина, ехавший за рулем микроавтобуса ГАЗ, не снизил скорость, хотя мог это сделать, и допустил столкновение с припаркованным на обочине КАМАЗом. Прокуратура утвердила обвинение, и водителю грозит до семи лет лишения свободы.

— Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. — Уголовное дело направлено в Азовский городской суд.

Трагедия произошла 15 ноября на 1014-м километре автодороги М-4 «Дон». Микроавтобус вез болельщиков в Ростов после матча в Краснодаре. В ДТП погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, 16 и 14 лет. Сам же водитель не получил серьезных травм. Его стаж — около 50 лет, и за 2017 год у него не было ни одного нарушения ПДД и штрафа.