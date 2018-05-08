Польские наемники обстреляли Горловку, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости . В оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что наемники из Польши обстреляли населенные пункты Зайцево и Гольмовский на окраине города Горловка.

В Донбассе 30 марта вступило в силу «пасхальное» перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.