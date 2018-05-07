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Двух девушек увезли на скорой: на Луначарского столкнулись BMW и Volkswagen
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Двух девушек увезли на скорой: на Луначарского столкнулись BMW и Volkswagen 

e1.ru 38 минут назад
Фото: e1.ru
Накануне вечером около 23:00 на улице Луначарского у остановки «Шарташская» столкнулись две иномарки BMW 325 и Volkswagen Polo. О происшествии в редакцию Е1.RU сообщил наш читатель Олег.
— Слышно было визг тормозов, удары пластика, железа, стекла разлетелись и всё — тишина, — рассказал Олег.
По словам водителя BMW, он ехал в сторону улицы Шевченко по левому ряду, а Volkswagen в этот момент выезжал с парковки и сразу же пошёл на разворот. Мужчина пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.
— BMW ударил его сзади в правую часть, Polo развернуло и выбросило на трамвайные пути. Машина перекрыла движение в обоих направлениях, ночные трамваи не могут разъехаться, — сообщил очевидец происшествия.
В аварии пострадали две девушки: одна ехала на заднем сидении в Volkswagen Polo, другая — на переднем сидении в BMW. Обеих девушек увезли в 23-ю больницу с травмами головы. В BMW подушка безопасности сработала только у водителя, поэтому девушка получила травмы.
Если вы стали свидетелем этого ДТП и записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.
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