Двух девушек увезли на скорой: на Луначарского столкнулись BMW и Volkswagen

Накануне вечером около 23:00 на улице Луначарского у остановки «Шарташская» столкнулись две иномарки BMW 325 и Volkswagen Polo . О происшествии в редакцию Е1.RU сообщил наш читатель Олег.

— Слышно было визг тормозов, удары пластика, железа, стекла разлетелись и всё — тишина, — рассказал Олег.

По словам водителя BMW, он ехал в сторону улицы Шевченко по левому ряду, а Volkswagen в этот момент выезжал с парковки и сразу же пошёл на разворот. Мужчина пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

— BMW ударил его сзади в правую часть, Polo развернуло и выбросило на трамвайные пути. Машина перекрыла движение в обоих направлениях, ночные трамваи не могут разъехаться, — сообщил очевидец происшествия.

В аварии пострадали две девушки: одна ехала на заднем сидении в Volkswagen Polo, другая — на переднем сидении в BMW. Обеих девушек увезли в 23-ю больницу с травмами головы. В BMW подушка безопасности сработала только у водителя, поэтому девушка получила травмы.

Если вы стали свидетелем этого ДТП и записали его на видеорегистратор, присылайте видео на почту редакции news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram — их номер +7 909 704 57 70. Или звоните по круглосуточному телефону редакции: +7 (343) 34–555–34.