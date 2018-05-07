Легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе. Видео

Авария со счастливым исходом произошла в Обнинске вечером, 6 мая. На нерегулируемый пешеходный переход бегом устремилась пара 20-летних молодых людей с одной стороны, и, не снижая скорости, Volkswagen Polo с другой. Их столкновение было снято на видео автомобильным регистратором очевидца.

На кадрах видно, что в последний момент водитель легкового автомобиля начал тормозить лишь в момент столкновения, которое он пытался избежать, изменяя траекторию движения. В то же время пешеходы — юноша и девушка — бежали со всех ног, не смотря по сторонам.

От удара девушку перевернулась в воздухе и сильно ударилась об асфальт. Юноше повезло больше, его задело по касательной, практически без последствий. После аварии молодые люди были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь, а затем отпущены домой.