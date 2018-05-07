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Не менее 15 зрителей автогонок получили травмы в Мексике
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Не менее 15 зрителей автогонок получили травмы в Мексике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Один из автомобилей, участвовавших в спринтерском заезде, врезался в толпу зрителей в мексиканском городе Сан‐Фернандо. В результате аварии погиб один человек, еще 14 получили ранения, сообщила газета «Известия».
По данным издания, в числе пострадавших — четверо детей. Их состояние не вызывает опасений у врачей.
Причиной аварии, по всей видимости, стала потеря контроля над автомобилем со стороны водителя, в отношении которого ведется расследование.
Уже к концу этого года российские дороги могут сузить на полметра. Новый стандарт дорожной разметки позволит увеличить пропускную способность на загруженных участках и снизить аварийность на дорогах, уверены авторы законопроекта. Только за первый квартал 2018 года в стране произошло свыше 14 тысяч ДТП с участием попутного транспорта, в которых погибли 1,6 тысячи россиян. Поможет ли новая разметка снизить аварийность на дорогах, разбирался «360».
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