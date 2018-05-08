Погоня со стрельбой под Волгоградом

Охотники надеялись скрыться от сотрудником ДПС на трассе, но это было не лучшей идеей: «Нива» явно не могла развить достаточную скорость, чтобы оторваться.

В какой-то момент, в очередной раз безуспешно потребовав от охотников остановиться, полицейские начали стрелять: сначала в воздух, потом по колесам. «Нива» сначала завиляла — то ли полицейский попал в колесо, то ли водитель пытался уклоняться от пуль и не рассчитал, — после чего вылетела в кювет. Оба охотника попали в больницу с переломами, машина восстановлению не подлежит.

Пользователи сети отметили, что «Нива» могла бы съехать с дороги поля и тогда бы у нее было куда больше шансов скрыться. Но увы, браконьеры, видимо, были слишком пьяны, чтобы догадаться до этого.