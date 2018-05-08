Ещё
Погоня со стрельбой под Волгоградом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погоня со стрельбой под Волгоградом 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Охотники надеялись скрыться от сотрудником ДПС на трассе, но это было не лучшей идеей: «Нива» явно не могла развить достаточную скорость, чтобы оторваться.
В какой-то момент, в очередной раз безуспешно потребовав от охотников остановиться, полицейские начали стрелять: сначала в воздух, потом по колесам. «Нива» сначала завиляла — то ли полицейский попал в колесо, то ли водитель пытался уклоняться от пуль и не рассчитал, — после чего вылетела в кювет. Оба охотника попали в больницу с переломами, машина восстановлению не подлежит.
Пользователи сети отметили, что «Нива» могла бы съехать с дороги поля и тогда бы у нее было куда больше шансов скрыться. Но увы, браконьеры, видимо, были слишком пьяны, чтобы догадаться до этого.
Авторамблер: последние новости
Что же на самом деле стояло за таинственным ДТП с бензовозом Когда смерть забрала не того "Трюкач" на Audi напугал водителей опасным маневром
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД170
Новый кроссовер Volkswagen Tharu приедет в Россию
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»74
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
В Россию массово завозят «бэушные» электромобили1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение