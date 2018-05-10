Беспилотник Uber намеренно сбил пешехода

Напомним, беспилотный автомобиль компании Uber передвигался в автономном режиме по улицам города Темпе и на скорости 63 км/ч в тёмное время суток совершил наезд на пешехода. 49-летнюю Элейн Херцберг госпитализировали, но она умерла в госпитале. На водительском кресле беспилотного автомобиля находился испытатель, который должен был следить за обстановкой, но он не сумел избежать столкновения.

На основании данных с видеорегистратора полицейские сообщили, что погибшая женщина переходила дорогу в неположенном месте, толкая рядом с собой велосипед с несколькими пакетами на нём. Выходя на проезжую часть, она якобы не посмотрела по сторонам, поэтому ни автопилот, ни испытатель за рулём кроссовера просто не имели возможности предотвратить наезд на пешехода. По результатам предварительного расследования эксперты признали Элейн Херцберг виновной в собственной гибели. Однако видеозапись демонстрирует, что всё было не так однозначно. На момент наезда пострадавшая уже успела перейти половину дороги, но система автономного вождения с камерами кругового обзора, лидарами и ультразвуковыми сенсорами не попыталась избежать аварии.

А как же водитель-испытатель за рулём? Разве он не должен был контролировать обстановку? Однако 44-летний дважды судимый трансгендер Рафаэла Васкес вместо того, чтобы смотреть на дорогу, большую часть времени глазела куда-то вниз — вероятно, на экран смартфона. Водитель подняла глаза буквально за секунду до наезда, но было уже поздно. После экспертизы места происшествия полиция не обнаружила никаких признаков того, что автопилот попытался снизить скорость перед столкновением.

Это вызвало недоумение у экспертов в области разработки систем автономного вождения, но пара анонимных источников в Uber, знакомых с ситуацией, сообщила журналистам довольно интересные подробности. Оказывается, автопилот всё-таки распознал пешехода на дороге ещё до столкновения, но… решил не тормозить. А произошло это из-за того, что инженеры Uber на своих беспилотниках увеличили порог распознавания критических объектов на дороге в целях избежания ложных срабатываний системы безопасности — проще говоря, чтобы автомобиль не реагировал на дорожные знаки, рекламные щиты, вывески и прочие придорожные объекты. Очевидно, человека с велосипедом компьютерный алгоритм тоже принял за помеху.