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В Германии столкнулись грузовой и пассажирский составы
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В Германии столкнулись грузовой и пассажирский составы 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Авария произошла по неизвестной пока причине на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт — Аугсбург.
Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Баварии — в столкновении погибли как минимум двое — пассажирка поезда и машинист, не менее 14 пострадали, сообщает Augsburger Allgemeine,
Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. ЧП случилось на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт — Аугсбург. Причины аварии устанавливаются.
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