В Германии столкнулись грузовой и пассажирский составы

Авария произошла по неизвестной пока причине на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт — Аугсбург.

Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Баварии — в столкновении погибли как минимум двое — пассажирка поезда и машинист, не менее 14 пострадали, сообщает Augsburger Allgemeine,

Товарный и пассажирский поезда столкнулись возле вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария). Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. ЧП случилось на одноколейном участке железной дороги Ингольштадт — Аугсбург. Причины аварии устанавливаются.