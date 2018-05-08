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Нетрезвый водитель хотел попасть в автобус, не выходя из-за руля, во Владивостоке
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Нетрезвый водитель хотел попасть в автобус, не выходя из-за руля, во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус на остановке «Авангард» во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Снимки инцидента попали в соцсети.
Судя по опубликованным кадрам, удар пришелся в колесо автобуса, в результате чего у виновника аварии отлетел бампер. На некоторое время легковой автомобиль заблокировал заднюю дверь автобуса, так что пассажирам общественного транспорта пришлось воспользоваться для выхода передней дверью.
В соцсетях очевидцы сообщают, что за рулем машины находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он скрылся с места ДТП.
Среди подписчиков также оказался водитель другого автобуса, который прокомментировал ситуацию следующим образом: «При таком дтп могут пострадать пассажиры если водила по тормазам резко даст. А так они просто кирпичей от громкого удара наложили и все» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
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