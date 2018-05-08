Автобус протаранил 2 легковушки и грузовик в Приморье

Автобус, следовавший из Хабаровска во Владивосток, попал в серьезное дорожно‐транспортное происшествие. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

В районе 32 километра федеральной трассы А-370 «Уссури» приморец, управляя общественным транспортом, допустил столкновение с двумя легковушками и грузовиком.

В результате столкновения 13 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

В отношении водителя автобуса возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ. Судить его будут в Хабаровском районном суде.

В России, чтобы снизить количество ДТП, планируют на полметра сузить дороги. Кроме того, авторы инициативы полагают, что новый стандарт увеличит пропускную способность на загруженных трассах.