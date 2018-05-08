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Ребенок получил травму на эскалаторе торгового центра в Приморье
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Ребенок получил травму на эскалаторе торгового центра в Приморье 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая. /ТАСС/. Следствие в Приморье проводит доследственную проверку после того, как в торговом центре во Владивостоке восьмилетняя девочка получила травмы на эскалаторе. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.
"СМИ разместили информацию о том, что 3 мая в торговом центре девочка получила травму на эскалаторе. Сейчас она проходит лечение. По факту этого инцидента мы проводим доследственную проверку", — сообщила собеседница.
По данным местных СМИ, девочка пострадала, поднимаясь на эскалаторе в торговом центре, ее ноги зажало между ступенями подъемника.
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