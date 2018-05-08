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«Нива» въехала в отбойник и перевернулась на трассе под Новосибирском
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«Нива» въехала в отбойник и перевернулась на трассе под Новосибирском 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 7 мая на трассе в Бердске автомобиль «Нива Шевроле» врезался в отбойник и перевернулся.
Авария произошла на федеральной трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов около 23 часов, сообщает координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев.
«"Нива Шевроле" двигалась в сторону Бердска. Судя по записи видеорегистратора, установленного в машине, следовавшей за ней, «Нива» наехала на поребрик у АЗС «Топаз», снесла дорожное ограждение и перевернулась. Автор видео — Александр Бурнышев из Бердска — и работники АЗС поспешили на помощь незадачливому водителю. Они поставили «перевёртыша» на колеса и помогли выбраться из покорёженного авто пожилым водителю и пассажирке. По словам Александра, бабушка травмировала руку», — передаёт Болдырев. Схему ДТП Болдырёву подтвердили автоинспекторы.
Пассажирку, по информации очевидцев, увезли в больницу, у водителя — ссадина на лбу.
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