«Нива» въехала в отбойник и перевернулась на трассе под Новосибирском

Вечером 7 мая на трассе в Бердске автомобиль «Нива Шевроле » врезался в отбойник и перевернулся. Авария произошла на федеральной трассе Р-256 в районе бердского посёлка Геологов около 23 часов, сообщает координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев «"Нива Шевроле" двигалась в сторону Бердска. Судя по записи видеорегистратора, установленного в машине, следовавшей за ней, «Нива» наехала на поребрик у АЗС «Топаз», снесла дорожное ограждение и перевернулась. Автор видео — Александр Бурнышев из Бердска — и работники АЗС поспешили на помощь незадачливому водителю. Они поставили «перевёртыша» на колеса и помогли выбраться из покорёженного авто пожилым водителю и пассажирке. По словам Александра, бабушка травмировала руку», — передаёт Болдырев. Схему ДТП Болдырёву подтвердили автоинспекторы Пассажирку, по информации очевидцев, увезли в больницу, у водителя — ссадина на лбу.