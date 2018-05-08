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Полиция проверит ЧП с девочкой на эскалаторе в ТЦ во Владивостоке
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Полиция проверит ЧП с девочкой на эскалаторе в ТЦ во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В торговом центре «Дружба» во Владивостоке произошло ЧП: в движущийся эскалатор попали ноги ребенка. В полицию о происшествии сообщил врач медучреждения, в которое доставили травмированную девочку. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители установили, что школьница травмировалась на эскалаторе из-за неосторожного поведения.
Полицейские проводят проверку, в ходе которой выяснят, почему восьмилетняя девочка оказалась без сопровождения взрослых. Также сотрудники правоохранительных органов установят, нарушалась ли техника безопасности в ТЦ.
По данным РИА «Восток-Медиа», сотрудники торгового центра не пришли на помощь ребенку. Пострадавшей девочке помог мужчина, оказавшийся очевидцем происшествия. Известно, что школьница перенесла операцию.
В столице Приморья закрыли торговый центр «Счастливое детство» из-за нарушений требований противопожарной безопасности.
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