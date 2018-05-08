Полицейский героически спас женщину, оказавшуюся запертой в тонущей машине. ВИДЕО

Нагрудная видеокамера полицейского запечатлела момент спасения женщины, которая находилась в озере в тонущем автомобиле. Об этом сообщил телеканал ABC News.

На видеозаписи видно, как сотрудник правоохранительных органов героически бросается в воду на помощь жертве, запертой в машине. Он разбивает стекло автомобиля для того, чтобы помочь женщине, в то время как транспортное средство быстро идет ко дну.

Инцидент произошел в штате Техас в Соединенных Штатах. Отмечается, что водитель не пострадал.

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