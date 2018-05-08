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В ДТП под Нижним Тагилом насмерть разбилась курсантка института МВД
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В ДТП под Нижним Тагилом насмерть разбилась курсантка института МВД 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Во время ДТП 30 апреля под Нижним Тагилом погибла курсантка института МВД.
На 4-м километре дороги между поселком Николо-Павловский и коллективным садом Междуречье водитель отечественного авто ВАЗ-21144 снес ограждение и улетел в кювет, упав с обочины.
В автомобиле находились двое парней и две девушки. Одна из девушек скончалась на месте. Остальные получили травмы, однако их жизни ничего не угрожает.
В отношении 20-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 265 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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