В ДТП под Нижним Тагилом насмерть разбилась курсантка института МВД

Во время ДТП 30 апреля под Нижним Тагилом погибла курсантка института МВД

На 4-м километре дороги между поселком Николо-Павловский и коллективным садом Междуречье водитель отечественного авто ВАЗ-21144 снес ограждение и улетел в кювет, упав с обочины.

В автомобиле находились двое парней и две девушки. Одна из девушек скончалась на месте. Остальные получили травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

В отношении 20-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 265 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).