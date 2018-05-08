Мужчина получил удар ножом в голову на вокзале в Киеве

На одном из вокзалов украинской столицы было совершено жестокое нападение. Мужчина получил удар ножом в голову после того, как сделал кому‐то замечание. Об инциденте рассказали в группе «ДТП. Киев. Ua» в Facebook.

Мужчина попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. Потерпевший чудом остался жив.

Источник фото: dtp.kiev.ua / Factbook

Извлечь из головы пациента нож удалось лишь во время второй операции.

На данный момент состояние мужчины оценивается как стабильно тяжелое. Отмечается, что потерпевший дышит сам, без помощи специальных аппаратов вентиляции легких.

В Уфе нетрезвый мужчина начал приставать к знакомой. Получив отказ, злоумышленник ударил девушку ножом. Заведено уголовное дело.