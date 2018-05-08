На улице Енисейской с 10 мая изменится схема движения автобусов

Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях на участке дороги от дома № 8 на улице Енисейской до дома № 21в на Кирова.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, автобусы, следующие на автовокзал, после остановки «Кирова, 32» будут направляться вверх до дома № 48, там разворачиваться и далее двигаться в обратном направлении до пересечения с улицей Русской. Повернув направо, автобусы продолжат движение до остановки «Автовокзал». Схема маршрута по направлению в центр не изменится.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Изменения будут действовать до 30 августа.