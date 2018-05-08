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Остановку «Бестужева» планируют перенести во Владивостоке
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Остановку «Бестужева» планируют перенести во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке планируют перенести остановочный пункт «Бестужева», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.
Такое решение рассматривают в связи с обращениями граждан. Благодаря этому будет разгружена улица Бестужева, где в часы пик наблюдается плотное автомобильное движение.
Сейчас автобусы для посадки и высадки пассажиров останавливаются на крайней правой полосе, где отсутствует возможность оборудовать остановочный карман. В районе улицы Верхнепортовой, 7, где начинается одностороннее движение, такая возможность есть.
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