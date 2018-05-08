Остановку «Бестужева» планируют перенести во Владивостоке

Во Владивостоке планируют перенести остановочный пункт «Бестужева», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока.

Такое решение рассматривают в связи с обращениями граждан. Благодаря этому будет разгружена улица Бестужева, где в часы пик наблюдается плотное автомобильное движение.

Сейчас автобусы для посадки и высадки пассажиров останавливаются на крайней правой полосе, где отсутствует возможность оборудовать остановочный карман. В районе улицы Верхнепортовой, 7, где начинается одностороннее движение, такая возможность есть.