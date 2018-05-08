Пьяный водитель-рецидивист из Зеленогорска проведет 4 месяца в колонии

Суд вынес приговор жителю Зеленогорска за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Нарушитель на три года лишился права ездить за рулем и проведет четыре месяца в колонии-поселении. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

Инспекторы ДПС остановили 44-летнего местного жителя за рулем ВАЗ-21099 в марте. В крови водителя тогда нашли 0,40 промилле алкоголя. После проверки выяснилось, что мужчину лишили прав на три года еще в 2017-м за аналогичное нарушение. Также он был приговорен к 180 часам обязательных работ. Нарушителя задержали, а машину отогнали на штрафстоянку. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

При задержании нетрезвого водителя в Самаре пострадали четверо полицейских. При задержании нарушителя на инспекторов набросились его родственники и родители.