Правоохранители проверят обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок в Дальнереченске

На трассе Хабаровск — Владивосток произошло дорожно‐транспортное происшествие. Пострадал шестилетний ребенок. Мать малыша превысила скорость и не справилась с управлением. Машину занесло в кювет и произошло опрокидывание ТС. Об этом сообщил сайт УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 33-летняя жительница Спасска-Дальнего на автомашине Nissan Note не справилась с управлением автомобиля, так как превысила скорость. Как показала проверка по базам данных ГИБДД, в 2018 году женщина дважды нарушала правила дорожного движения.

Сын автолюбительницы находился в машине в специальном детском удерживающем устройстве и госпитализация ему не потребовалась. Врачи отправили ребенка на амбулаторное лечение.

Правоохранители проводят административное расследование.

Автобус, следовавший из Хабаровска во Владивосток, протаранил два легковых автомобиля и грузовик. Пострадали 13 пассажиров.