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Пьяная автолюбительница поскандалила с полицейскими в Арсеньеве
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Пьяная автолюбительница поскандалила с полицейскими в Арсеньеве 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть МВД «Арсеньевский» поступило заявление местного жителя о том, что по городу Арсеньеву ездит женщина-водитель в состоянии опьянения, сообщает PRIMPRESS.
Наряд ДПС находился в районе дома № 7 по улице Октябрьской и обратил внимание на странное поведение водителя автомобиля Nissan Note, которая, пытаясь припарковаться около дома, задела стоящий рядом автомобиль Toyota Crown. Сотрудники полиции сразу же задержали автолюбительницу. Женщина в возрасте 33 лет угрожала полицейским и оскорбляла их, нецензурно выражаясь, а также требовала немедленно отпустить ее домой. При этом на заднем сиденье машины в это время находился маленький ребенок.
Отметим, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения правонарушительница отказалась.
В отношении автоледи, грубо нарушившей правила дорожного движения, составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 30 000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев.
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